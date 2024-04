Há 18 anos que Hugo vai a Fátima a pé pagar a promessa que fez: «Deixei de julgar e comecei a fazer parte daqueles que julgava»

Há 2h e 3min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Hugo da Conceição, que recorda a cura milagrosa da sua filha Margarida, que aos 4 anos foi diagnosticada com leucemia. O nosso convidado explica-nos como a fé foi a sua maior aliada para ultrapassar esta fase complicada da vida da família. Hugo explica que, após ter descoberto o diagnóstico da filha, este fez uma promessa e no dia seguinte, a filha curou-se. Hugo recorda o momento em que começou a 'pagar' a sua promessa.