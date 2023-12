Há 25 anos atrás, Hélder Reis encontrou Cláudio Ramos na televisão: «Muito emancipado, forte, convicto...»

Há 1h e 55min

No «Dois às 10», recebemos o apresentador de televisão Hélder Reis. Apresentador, escritor e agricultor, esteve prestes a ser padre, mas 12 anos depois de ter entrado num seminário, acabou por desistir. Ser apresentador nunca esteve nos planos de Hélder Reis, mas a vida acabou por o levar por esse caminho e começou por ser o empregado de mesa de um programa de entretenimento. Costuma dizer que trabalha em televisão durante o dia, escreve à noite e trabalha a terra nos tempos livres.

Nascido e criado numa casa de campo em Esmoriz, onde o cheiro do limoeiro se misturava com o cheiro da maresia, Hélder Reis sempre teve uma ligação muito forte à natureza e admite que a beira-mar é o seu sítio predileto para refletir.

Lembra-se de, em pequeno, ver o pai ir buscar mel à colmeia e hoje em dia é ele que lida com abelhas. Já a paixão pela escrita, foi transmitida pela mãe Margarida, professora primária, que lhe oferecia livros desde muito cedo. Hélder começou a escrever poesia, contos e histórias mas este ano, pela primeira vez, escreveu um romance cuja capa deste livro tem um significado muito especial.

O nosso convidado fala-nos do momento em que passou de empregado de mesa da televisão para apresentador de televisão, e recorda esse início, nomeadamente o primeiro encontro com Cláudio Ramos. Hélder Reis recorda, ainda, o facto de ter desistido do seminário onde esteve durante 12 anos.