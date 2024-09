Há 50 anos, José e Clara vivem uma história de amor que começou no seminário. Qual é o segredo? Saiba aqui

Há 46 min

No Goucha, ouvimos o testemunho de José Vieira, que aos 10 anos decidiu que queria ser padre missionário. No entanto, mais tarde, e devido ao celibato, José desistiu dessa ideia. Em estúdio, recebemos José e Clara, que nos falam da sua história de amor. História que começou no seminário. Com 50 anos de relação, o casal diz-nos quais os ingredientes mais importantes ou os segredos para manterem uma relação tão longa e saudável, onde o «amor é uma construção».