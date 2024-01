«Há a possibilidade do bebé que a Ema está à espera não ser do Matias»

Há 17 min

Em «Queridos Papás», Manuela (Helena Isabel) vai ter com Rafael (Fernando Rodrigues), que está a jogar padel com os amigos, dizendo precisar da ajuda dele por não saber como ajudar Matias, que está desolado por ter sido enganado por Ema na história do bebé dela poder não ser dele.