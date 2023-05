Há 18 min

Em «Para Sempre», Pedro (Diogo Morgado) está contrariado porque Magda (Maya Booth) desistiu do cargo, ela acalma-o porque está a fazer para o bem dela e agradece o que ele fez. Pedro volta a falar no casamento, Vicente (Rafael Pinto) diz que quer levar as alianças. Pedro recebe chamada do inspetor a avisar que encontraram Melissa (Matilde Reymão) e foi feita uma denúncia contra ele.