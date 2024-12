10 dez, 10:03

Sandra Felgueiras foi ver os equipamentos adquiridos para a MAC com o valor oferecido pelo “Há Festa no Hospital em 2023”. Um valor que proporcionou a aquisição de vários ecógrafos para a Unidade Funcional de Neonatologia da ULS São José (dividida em dois serviços: um na Maternidade Alfredo da Costa e outro no Hospital Dona Estefânia).