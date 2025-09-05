Em «A Protegida», Em «A Protegida», Óscar (Joaquim Horta) e Isabel (Sara Barradas) estão em mesas diferentes. Sofia (Catarina Rebelo) encaminha Pereira até Óscar e percebemos que são velhos amigos. Pereira diz que teve conhecimento do acidente de Teresa (Sandra Faleiro) e quis vir pessoalmente falar com Óscar, pois há fortes indícios de que ela não estivesse sozinha no carro e de que não tenha sido um acidente.
Há novas informações sobre a morte de Teresa: «Estava alguém com ela, que fugiu»
Ontem às 23:15