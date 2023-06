Ontem às 23:43

Em «Para Sempre», Clara (Inês Castel-Branco) confirma a Joana (Sílvia Chiola) que contou a Bento (Luís Esparteiro) que vai avançar com o estudo do impacto ambiental para ele saber que vai ter luta. Daniel (Miguel Bogalho) chega atrasado, mostra o orçamento do estudo, Clara e Joana ficam surpreendidas com o valor. Daniel pede ainda um sinal para começar com os trabalhos e sai meio apressado. Clara e Joana ficam desconfortáveis.