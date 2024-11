Há um ladrão no Colégio da Barra

Há 1h e 5min

Em «Morangos com Açúcar», Maria Inês (Francisca Frazão) queixa-se que foi roubada. A jovem informa as colegas, que copiaram o número do seu cartão de crédito e o usaram para comprar três pares de ténis em Carcavelos. Lucy (Maria Arrais) em primeiro fica sem reação, mas depois aconselha a amiga sobre o que tem de fazer desviando a atenção. Sancho (Óskar de la Fuente) questiona as meninas se sabem de alguém que tenha feito alguma compra online, mas ninguém sabe de nada.

A cena muda para Lucy sozinha no balneário e a sentir-se culpada sobre o que fez. Com medo de ser apanhada, ela troca de ténis com outra pessoa, achando que dessa forma vai desviar as atenções.