Há um signo em destaque em abril: «Surpresas, surpresas, surpresas!»

Há 2h e 43min

No «Dois às 10», Joana Dias abordou as previsões para Aquário. Este signo pode esperar surpresas que o desestabilizam um pouco, pois costumam ver para além do normal. Nas relações, os aquarianos, se pacientes, podem ter surpresas boas, conectando-se com pessoas inesperadas e apaixonando-se. No trabalho, haverá propostas tentadoras e inesperadas, mas é importante manter o foco. Devem ter atenção ao sistema nervoso. Saiba mais em TVI Player