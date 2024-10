Há uma nova diretora no Colégio da Barra

Há 1h e 58min

Em «Morangos com Açúcar», o novo diretor financeiro, de seu nome Dr. Tadeu (Vítor D’Andrade) vai fazer queixa à nova diretora do Colégio da Barra. Tadeu é o novo diretor financeiro da escola e acredita que os recursos do colégio devem ser alocados aos departamentos de ciências e não ao curso de Artes Performativas. Valter Matoso (Tiago Castro) foi afastado do seu cargo devido às suas políticas permissivas. Há uma nova diretora, Dra. Madalena (Dalila Carmo).