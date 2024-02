Habilidade ou popularidade? Goucha confronta Bernardo Sousa: «Seria justa a sua vitória?»

Há 2h e 46min

No «Goucha», recebemos Bernardo Sousa, ex-concorrente do programa Dança com as Estrelas. Manuel Luís Goucha questiona o piloto sobre se seria justo, caso viesse a ser o vencedor do programa, e Bernardo Sousa reage. «Eu nunca iria chegar à final e vencer, não ia deixar que isso acontecesse». O nosso convidado revela que foi difícil ir ouvindo comentários de ódio sobre a sua prestação. O piloto recorda a passada gala do dia 17 de fevereiro, quando decidiu desistir, e remata: «As pessoas não entendem que os seus comentários podem destruir a vida de alguém».