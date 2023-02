Habitantes da Bela Vida ficam emocionados com discurso de Corcovada

6 fev, 22:20

Em «Festa é Festa», o burburinho de gente a querer satisfações do Padre Isidro é interrompido por Corcovada (Maria do Céu Guerra). Ela compreende a indignação e dúvidas dos habitantes, mas relembra que Isidro, mesmo não sendo padre, sempre foi um bom homem e sempre fez tudo por aquela aldeia. Todos se emocionam com as palavras dela. Corcovada anuncia que será Osório o padre da aldeia, até que a situação se resolva.