Harry e Meghan visitam Portugal em segredo

Há 2h e 18min

Nas «Conversas de Café» do «Dois às 10», Gonçalo Quinaz, Merche Romero e Zé Lopes comentam as últimas notícias do mundo dos famosos! Harry e Meghan Markle têm dado que falar, depois de uma passagem por Portugal! O casal desfrutou três dias num destino de sonho em Portugal, sem filhos, para descansar e recarregar energias. Melides, freguesia do município de Grândola, no alentejo, foi a região escolhida para estas mini férias.

A escolha deste destino de férias poderá estar relacionado com um possível convite da prima de Harry, a princesa Eugenie, que tem passado muito tempo no Alentejo, por motivos profissionais do marido