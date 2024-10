Harry sente-se inseguro em relação ao pedido de Zé Maria para ir viver com ele

Há 2h e 22min

Em «Morangos com Açúcar», Harry (Tomás Taborda) desabafa com Kika (Beatriz Frazão) e Sancho (Oskar de la Fuente) sobre a possibilidade de irem viver juntos. Embora saiba que nã há idade para isso acontecer, Harry confessa que não se sente preparado. Ricardo e os amigos aproximam-se e começam a cantar a música de entrada de casamento. Sancho e Harry começam a discutir com o grupo e quase entram numa cena de pancadaria. Kika tenta acalmar os ânimos. Ricardo convida Kika, Harry e Sancho para uma festa em sua casa.

Harry acaba por abrir a prenda com Sancho e Kika. Uma prenda misteriosa, Zé Maria deu umas chaves a Harry, mas para quê?