Hector está decidido: «Vou assumir o filho da Mariana com o JD»

Há 2h e 54min

Em «A Protegida», Hector (Christian Escuredo) diz a Mónica (Catarina Nifo) que está disposto a assumir a paternidade do filho de Mariana e JD (Pedro Sousa). Mónica estranha a mudança de atitude. Hector afirma que veio para Vale do Rio para conquistar Mariana e não vai ser uma gravidez que o vai fazer desistir. Hector pede a Mónica para contar a Mariana que dormiu com JD, para que ele a possa consolar e diz estar disposto a tudo para ficar com ela.