Há 1h e 49min

Em «A Protegida», Mariana põe as mesas para o almoço enquanto liga a Irene, mas ela não atende. Hector (Christian Escuredo) aparece e Mariana diz-lhe que está preocupada com Irene. Hector diz que Mariana não devia ter preocupações e devia afastar-se de pessoas que lhe causam problemas. Hector diz que a ama e pede-lhe para não casar com JD. Mariana fica em choque.