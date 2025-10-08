Hector quer explicações: «Do que é que estavas a falar com JD, esta manhã?»

Há 1h e 52min

Em «A Protegida», Hector (Christian Escuredo) diz que viu Anita (Marina Mota) a conversar com JD (Pedro Sousa) e quer saber do que falaram. Anita resolve contar que foi ela que contou a JD que o namoro de Hector e Mariana era falso. Ela diz que fez aquilo para o bem dele, pois ele andava transtornado com aquele falso namoro. Hector finge-se compreensivo e diz que a mãe fez bem, mas vemos que está inquieto e que se quer vingar.