Heitor dá um tiro a Quim

Há 1h e 4min

Em «Cacau», Tiago (José Condessa) e Marco (Diogo Amaral) disfarçam a Cacau (Matilde Reymão) que já se conheciam por Marco se relacionar com o pai de Tiago. Cacau e os amigos despedem-se emocionados. No meio da vegetação, Heitor (Adriano Toloza) faz mira a Tiago e Quim (Paulo Cataré), acabando por deter-se neste último, alvejando-o na perna. Todos entram aflitos no helicóptero a perceber que está alguém a disparar sobre eles. Já no helicóptero, Cacau (Matilde Reymão) troca um olhar com Heitor, que a olha furioso de frustração.