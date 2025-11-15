Hélder apaixonou-se por Gorete e ajudou-a a criar três filhos: uma história de amor e de luta

Há 53 min

Em «Momento Certo», Hélder e Gorete conheceram-se através de uma amiga que tinham em comum, que achava, e bem, que ambos mereciam uma segunda oportunidade no amor. Quando Hélder conheceu Gorete, era uma mulher marcada por 13 anos de sofrimento. Foi vítima de violência doméstica por parte do ex-marido e estava a passar por uma depressão profunda, com três filhos menores a seu encargo. Mas Hélder não se afastou... antes pelo contrário! Ajudou-a, ofereceu-lhe amparo, respeito e amor. Juntos superaram desafios e momentos de dor, mas também viveram alegrias e conquistas. Segundo Gorete, Hélder é o homem certo que ainda não tinha encontrado. É o pai que a filha Carolina nunca teve. É um anjo da guarda... e este é o “Momento Certo” para lhe agradecer!