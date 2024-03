Há 2h e 48min

No «Dois às 10», recebemos Hélder Teixeira, o ex-concorrente do «Big Brother - Desafio Final» afirma que não ficou contente por ter saído e afirma que Érica devia ter saído no seu lugar. Hélder aponta o dedo ao jogo de Érica Silva. Hélder Teixeira conta como conheceu a namorada, revela pormenores da relação e conta o que aconteceu desde que saiu da Casa.