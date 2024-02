Há 2h e 20min

No «Dois às 10», a influencer Helena Coelho fala-nos do facto de partilhar atividades com a filha nas redes sociais e dessa mesma exposição. A nossa convidada recorda a altura da vida em que apresentou o «VivaVida» ao lado de Ruben Rua, e explica-nos como o seu dia-a-dia era complicado. Helena Coelho revela que começou a fazer terapia.