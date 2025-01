Helena Coelho sobre Cristina Ferreira: «Muitas vezes dou o teu exemplo...vocês imaginam o que ela já passou?»

Hoje às 10:13

No «Dois às 10», Lourdes, mãe de Helena Coelho, esteve no programa para partilhar a sua experiência como influenciadora digital. Helena falou sobre o apoio que deu à mãe e como a ajudou neste novo desafio. Cláudio Ramos e Cristina Ferreira elogiaram a energia e a boa disposição de Lurdes. O programa destacou o sucesso da influenciadora nas redes sociais, onde partilha receitas e dicas de culinária. A receita do dia foi «Espuma de Manga... à maneira de Lurdes!».