Há 1h e 0min

No «Goucha», Helena Ribeiro fala do livro que é culminar de quase três décadas a viver com uma anorexia sem entender a origem da mesma. Aos 30 anos conseguiu finalmente perceber com a ajuda de hipnoterapia o trauma que originou a doença e como, pela primeira vez, lutar para recuperar a sua saúde.