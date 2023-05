Ontem às 08:09

No Extra do Triângulo, os comentadores veem as imagens da noite escaldante entre Sara Sistelo e Moisés Figueira. os dois fizeram o sinal de consentimento e a temperatura subiu mais do que nunca. Helena Isabel comenta a noite escaldante do casal: «O Moisés foi para cima dela com uma pujança...»