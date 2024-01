Helena nasceu com uma condição especial e precisa de ajuda para recuperar a saúde oral

No «Dois às 10», conhecemos a história de Helena, uma mulher que apesar da vida difícil é conhecida na comunidade onde vive por ser uma pessoa muito prestável, sorridente e amiga. O sonho dela era ter uma saúde oral melhor, mas as circunstâncias financeiras tornavam esse objetivo difícil de alcançar. Até que as vizinhas decidiram ajudar.