Helena Sacadura Cabral tem novo livro!

Ontem às 11:26

No «Dois às 10», recebemos a escritora que é dona de um humor singular e de um riso inconfundível, cedo se destacou por ser uma mulher à frente do seu tempo. Fala da dor de perder o filho Miguel e dos mais de 40 livros já escritos por si, agora com o novo “Pensar, Olhar, Viver”.