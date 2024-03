Henrique: «Queria pegar no meu filho ao colo mas não me conseguia mexer» - Veja a conversa completa

Há 1h e 6min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Henrique que começa por relatar que um dia acordou com parte do corpo paralisado. Marisa, a esposa, chamou os bombeiros que ponderaram ser um AVC. É, no entanto, no Hospital, que Henrique descobre o que tem e é colocado em coma. Fala do acordar e de não ter conseguido assistir ao parto do filho. Marisa recorda o momento do nascimento e de quando se cruzou com o marido no hospital. Henrique confessa que foi um momento doloroso, pois nem conseguiu pegar no Santiago ao colo. Fala do sentimento de impotência, por estar dependente de terceiros, e de como isto pode ser um sinal de Deus.