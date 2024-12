Herança complicada: irmãos dizem desconhecer dívida que levou à penhora de apartamento

Há 55 min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «O preço da dedicação».

A morte inesperada dos pais de Frederico e João trouxe aos jovens uma herança e também um problema que só mais tarde se veio manifestar. O bem valioso da herança era um apartamento, propriedade conjunta dos quatro falecidos e onde as duas famílias viviam.

O problema é uma penhora do apartamento devido à falta de pagamento das quotas do condomínio. Por um lado, a administração do prédio aqui representada por Manuela, alega que tudo fez para evitar que o processo chegasse ao estado de penhora. Do outro, os irmãos que dizem nunca ter sido informados da existência desta dívida.