Herança de Marco Paulo avaliada em 60 milhões - Testamento exclui família de sangue

Há 27 min

No «Dois às 10», Vera de Melo, Psicóloga, Paulo Santos, Inspetor da PJ e Sofia Matos, Advogada comentam polémica em torno do testamento de Marco Paulo. Irmãos e sobrinhos acreditam que o artista não os queria fora do testamento, por terem boa relação, e contratam advogado para analisar documento. Marco Paulo deixou a sua herança – avaliada em mais de 60 milhões de euros – entregue apenas ao afilhado, Marquinho, e ao compadre António Coelho, mais conhecido por Toni. O testamento foi redigido em novembro de 2009 e o cantor deixou de fora os dois irmãos, Ernesto e Alfredo.c