Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
A Sentença

Herança em risco: filho acusa o pai de gastar fortuna por vingança

Há 2h e 4min
Herança em risco: filho acusa o pai de gastar fortuna por vingança - TVI

Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «Herança Antecipada». Lucas sempre teve uma relação distante com o pai, Jorge, recentemente diagnosticado com uma doença grave. Ciente da proximidade do fim, Jorge decidiu gastar a fortuna que acumulou ao longo da vida (em viagens, doações e despesas extravagantes) para garantir que o filho não herde o seu dinheiro. Convencido de que o pai age por vingança ou por já não estar em pleno uso das faculdades mentais, Lucas pede ao tribunal que o interdite e o nomeie tutor legal, para travar o que considera ser uma dilapidação do património familiar.

A Sentença

16:57

Silêncio, controlo e solidão: o preço de uma relação tóxica

A Sentença
Ontem às 16:46
23:02

Despejo familiar: Filho quer padrasto fora da casa que herdou dos pais

A Sentença
16 out, 16:16
16:55

Mãe e filha deitam parede a baixo e enfrentam o senhorio

A Sentença
7 out, 15:49
22:35

Pais em guerra! Telemóveis são motivo de discussão acesa

A Sentença
3 out, 16:02
20:25

Conhece dois portugueses em Santorini e regressa a Lisboa no centro de aposta milionária

A Sentença
2 out, 16:23
Mais A Sentença

Mais Vistos

Foi considerada uma das mulheres mais bonitas dos anos 90. Hoje dedica-se a causas humanitárias

V+ TVI
21 out, 14:27
1

As palavras que mais doem: o que o filho da vereadora de Vagos, Susana Gravato, disse após confessar o crime

V+ TVI
Hoje às 11:24
2

Susana Gravato foi assassinada em casa. Principal suspeito é o filho de 14 anos

Dois às 10
Ontem às 12:40
3

Assassínio da vereadora de Vagos: as falhas que terão traído o filho de 14 anos e o papel decisivo das câmaras de vigilância

Dois às 10
Hoje às 12:53
4

Zé esclarece toda a verdade sobre a história com Liliana - fotos

Secret Story
Hoje às 12:18
5

Cristina Ferreira confronta Zé depois de declarações do ex-noivo de Liliana: «Sentiste que eu incentivei porquê?

Dois às 10
Hoje às 13:38
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Cristina Ferreira confronta Zé depois de declarações do ex-noivo de Liliana: «Sentiste que eu incentivei porquê?

Dois às 10
Hoje às 13:38

Malas feitas, lágrimas e uma decisão radical: Tudo sobre a maior discussão do casal Liliana e Fábio

Secret Story
Há 3h e 11min

É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras

Novelas
Hoje às 10:15

Famoso ator de Hollywood surpreende ao revelar: «Sou um bocadinho português»

V+ TVI
Há 3h e 55min

Mudança de hora está à vista. Quando começa o horário de inverno?

Dois às 10
Hoje às 14:30

Marcia Soares dá passo importante. E há um pormenor que torna tudo mais especial

Secret Story
Há 2h e 38min

TVI PLAYER

Filho de Susana Gravato explicou à polícia porque matou a mãe. E o motivo está a chocar pais em todo o país

Dois às 10
Hoje às 12:48

Dois às 10 - Zé responde a tudo após Liliana terminar noivado dentro do «Secret Story»

Dois às 10
Hoje às 09:50

Zé está disponível para amar? Eis o que diz o ex-noivo de Liliana — Veja a conversa completa

Dois às 10
Hoje às 12:10

Secret Story 9 - Extra - 23 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

Secret Story
Há 2h e 28min

Nova pista surge na casa e Leandro acerta em cheio

Secret Story
Ontem às 13:06
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Soma e segue - Veja o episódio aqui

Soma e segue
Há 52 min

Herança em risco: filho acusa o pai de gastar fortuna por vingança

A Sentença
Há 2h e 4min

TVI - Em cima da hora - 23 de outubro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 23 de outubro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Filho de Susana Gravato explicou à polícia porque matou a mãe. E o motivo está a chocar pais em todo o país

Dois às 10
Hoje às 12:48

Suzana Garcia sobre o filho da vereadora da Câmara de Vagos: «Não tem noção de como o irmão de 18 anos vai olhar para ele»

Dois às 10
Hoje às 12:45
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Dudu beija Rosinha

Novelas
Hoje às 08:53

Vem aí em «A Protegida»: Laura tenta impedir o casamento de Mariana e JD?

Novelas
Hoje às 09:50

É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras

Novelas
Hoje às 10:15

«Estou cinzenta»: Ana Guiomar não esconde o que sente e deixa desabafo inesperado

Novelas
Ontem às 11:50

Evandro Gomes, Talu de “A Fazenda”, assume: “Não faço a mínima ideia”

Novelas
Ontem às 10:44

Vem aí em «Terra Forte»: O reencontro de Flor e a mãe, Rosa Maria, ao fim de 20 anos

Novelas
Hoje às 09:17