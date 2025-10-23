Herança em risco: filho acusa o pai de gastar fortuna por vingança

Há 2h e 4min

Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «Herança Antecipada». Lucas sempre teve uma relação distante com o pai, Jorge, recentemente diagnosticado com uma doença grave. Ciente da proximidade do fim, Jorge decidiu gastar a fortuna que acumulou ao longo da vida (em viagens, doações e despesas extravagantes) para garantir que o filho não herde o seu dinheiro. Convencido de que o pai age por vingança ou por já não estar em pleno uso das faculdades mentais, Lucas pede ao tribunal que o interdite e o nomeie tutor legal, para travar o que considera ser uma dilapidação do património familiar.