Heranças em conflito: O que fazer quando o testamento deixa dúvidas?

Há 2h e 42min

Em A Sentença, João Patrício apresenta o caso «Casa, clube e coração». Após a morte do pai, Mateus Branco discorda da forma como Luís Bule, administrador da herança, interpretou certas cláusulas do testamento. O conflito gira em torno de um boné do clube do coração, que Luís acredita ter direito por o clube ter sido campeão (embora noutra modalidade), e da casa de Bragança, que Luís quer entregar aos bombeiros locais, enquanto Mateus defende que pertence aos bombeiros de Lisboa.