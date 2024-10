Hilariante! Cristina Ferreira: «É um perigo ele dizer isto em inglês!» - Não pode perder

Há 33 min

Reunimos alguns dos melhores momentos da sua dupla das manhãs Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. Durante o programa da manhã, Cláudio Ramos decidiu, sem aviso, mostrar as suas capacidades na língua inglesa. Com o seu estilo característico e descontraído, Cláudio lançou algumas frases em inglês, deixando Cristina Ferreira numa mistura de surpresa e gargalhadas. A apresentadora não resistiu e afirmou: «É um perigo ele dizer isto em inglês!». Além do seu inglês peculiar, Cláudio Ramos continuou a divertir o público com algumas das suas histórias e confissões pessoais. Entre anedotas e revelações, Cláudio admitiu que um dos seus maiores medos é ser enterrado vivo. A confissão inesperada arrancou novas gargalhadas de Cristina Ferreira.