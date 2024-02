Hilariante: Oliveira pinta as unhas a Ivone

Em «Festa é Festa», Oliveira (Joaquim Nicolau), muito nervoso, contrariado e sem jeito nenhum, pinta as unhas a Ivone (Maria Emília Correia). Esta vai-lhe dando indicações e diz que qualquer dia já faz aquilo de olhos fechados. Camila (Marta Gil) e Rufino (Carlos Cunha) entram em casa e ficam incrédulos com o que veem. Eles brincam com a situação e perguntam se Oliveira também os pode atender.