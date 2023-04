Hilariante: Paulo é atacado… com farinha pelas crianças do colégio

Há 53 min

Em «Queridos Papás», Sílvia (Sara Prata) chega à pizzaria para visitar as crianças. Paulo (Bruno Madeira) chega logo de seguida e a esforçar-se para ser simpático com as crianças, que lhe começam a atirar farinha para cima. Simão (Pedro Sousa) contém o riso a observar a cena.