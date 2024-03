Hipertensão pulmonar obrigou Catarina a abdicar de vários sonhos: «Aos 15 anos, descobri que não podia ser mãe»

Há 1h e 24min

No «Goucha», recebemos Patrícia e Catarina, que sofrem ambas de hipertensão pulmonar. Catarina recorda como esse diagnóstico 'roubou' a sua infância pois ficou impedida de fazer qualquer desporto, e do seu grande sonho: a prática de danças de salão. Mais tarde, a nossa convidada recorda que também teve de abdicar do sonho de ser mãe. Patrícia recorda que ao receber o diagnóstico, também lhe foi dito que não poderia ser mãe.