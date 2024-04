Há 2h e 1min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Carla Leitão. Carla tem 43 anos e há 3 anos a vida dela mudou radicalmente. Começou a ter desmaios, tonturas, falta de ar, o que não lhe permitia fazer as atividades do dia a dia normalmente. Os filhos, Mariana e João, são uma grande ajuda para esta mãe que recebeu o diagnóstico de hipertensão pulmonar tromboembólica crónica.