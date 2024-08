Hipnoterapeuta fica desconfiado com revelações de Cacau: «Acho que isto foi alguém da minha família a aproveitar-se dos lapsos da minha memória»

Há 2h e 13min

Em «Cacau», o hipnoterapeuta chega para a consulta com Cacau (Matilde Reymão). O hipnoterapeuta olha com ar desconfiado para Cacau a contar-lhe que conseguiu recordar todas as memórias traumáticas por que passou, mas não se consegue lembrar se teve alguma coisa com o homem que diz que se envolveu com ela e fruto desse relacionamento Marquinho foi gerado, dizendo que precisa muito de descobrir se isso pode ser verdade.