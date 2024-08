Hipnotizada, Cacau recorda primeira noite com Tiago: «Foi mágico»

Há 3h e 42min

Em «Cacau», Cacau (Matilde Reymão) já está hipnotizada, continuando a dizer somente se lembrar de beijar Marco (Diogo Amaral), sem nada mais acontecer entre eles. Hipnoterapeuta pede-lhe agora que fale de Tiago (José Condessa), com Cacau a recordar-se claramente da primeira vez que se envolveram. Hipnoterapeuta diz a Cacau que as memórias com Tiago aconteceram mesmo, sendo ainda prematuro poder dizer-lhe se ela teve mesmo alguma coisa com Marco, continuando a sessão amanhã com ela. Cacau fica pensativa.