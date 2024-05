Há 38 min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Tiago Arromba que emocionou Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. Cuidador da mãe, portadora da doença Huntington, já tinha sido cuidador do tio com a mesma doença e cuida da avó. Viu o seu casamento sucumbir, conta que se sente sozinho mas que abandonar a mãe não é uma opção.