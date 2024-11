História real: Médica enfrenta doença neuromuscular com positividade - Veja a conversa completa

Há 2h e 57min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Sandra Rodrigues. Sandra partilha que sempre sonhou ser médica, nunca pensou noutra coisa! Habituada a ir ao centro de saúde com a família, sempre se imaginou a ser médica e trabalha atualmente como médica em Penafiel. Há um ano começou a ficar extremamente cansada e com a pálpebra de um dos olhos caída e percebeu que algo não estava bem. Descobriu que tinha uma doença neuromuscular e que também tinha que começar a cuidar dela, mas é positiva e está a aprender a lidar com este problema.