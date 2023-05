Homem abusa do filho de 8 anos: «Ao longo de semanas o progenitor abusou cada vez mais»

Há 26 min

No «Dois às 10», abordamos os detalhes do crime em que durante 4 meses o agressor, de 37 anos, terá abusado do filho menor várias vezes escalando os atos que cometia com a criança.