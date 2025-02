Homem aproxima-se de idosa à espera de uma fortuna, mas acaba por herdar uma dívida de 34 mil euros

Há 2h e 4min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Quem duvida não se engana».

Miguel conheceu a mãe de Dália e acreditou tratar-se de uma senhora só, doente e com fortuna. A proximidade entre os dois foi veloz: Miguel pagava todas as despesas da idosa, que em troca fez um testamento onde deixava ao economista tudo o que tinha. O problema foi que a mãe de Dália acabou de falecer e em vez da herança, ficou com um rol de contas por pagar.



Miguel conheceu a mãe de Dália e acreditou tratar-se de uma senhora só, doente e com fortuna. A proximidade entre os dois foi veloz: tocado pela história, Miguel não deixou que nada faltasse a Esmeralda e disponibilizou um quarto e assumiu todas as despesas feitas.

Em troca fez um testamento onde deixava ao economista tudo o que tinha. O problema foi que a mãe de Dália acabou de falecer e em vez da herança, ficou a descobrir que tinha uma conta negativa de 34 mil euros.

Depois de ficar surpreendido com a herança, procurou familiares da idosa e chegou à conversa com a filha, que confirmou que a mãe sempre teve tendência patológica para mentir e que estavam afastadas há mais de 20 anos.

Miguel não desiste e quer que Dália o reembolse com cerca de 12 mil euros, o valor que gastou com Dália.