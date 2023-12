Homem assassinado em frente à namorada. Testemunha assistiu a tudo da janela

Há 3h e 38min

No «Dois às 10», ficamos a par do caso de um homem de 34 anos que foi assassinado com três tiros em plena via pública, em frente à namorada. A Polícia Judiciária já está a investigar o caso, pois trata-se claramente de um homicídio. A repórter Ticiana Xavier encontra-se em Rio de Mouro, Sintra, e relata todos os detalhes do crime. Ainda, entrevista uma testemunha que viu o corpo do homem a cair no chão no meio da rua. A testemunha em questão assistiu a tudo através da sua janela.