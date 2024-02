Há 1h e 0min

No «Dois às 10», ficamos a par do caso de dois irmãos que se atacaram à machadada e facada por causa de herança, em Vila Real. Um dos irmãos atirou-se do quinto andar do hospital por acredita que tinha matado o irmão. O repórter da TVI encontra-se no local e dá-nos todos os detalhes do sucedido.