Homem com cancro em estado terminal quer vender a casa onde vive com o namorado, que recusa a venda da mesma

Há 3h e 42min

Na «Sentença», um formato conduzido por João Patrício, ficamos a conhecer o caso «Testamento de amor». Eduardo vive com o companheiro. Mas um problema grave de saúde veio revelar fragilidades entre os dois. Nem sempre o amor tem o peso maior numa relação.

Eduardo e Carlos são namorado há 10 anos e têm uma casa em comum, estando em nome de Carlos. Recentemente, Carlos recebeu a notícia de que tem um cancro no pâncreas, em fase terminal. Devido a isto, Carlos foi até ao Alentejo contar a verdade da sua relação com Eduardo e a família reagiu mal. Ao regressar a Lisboa, Carlos está decidido a vender a casa onde vive com Eduardo e dar a sua parte aos pais.

Eduardo veio a tribunal para tentar impedir a venda e que a casa seja posta em seu nome, deixando escrito que ajudará a mãe de Carlos até ao fim da vida da mesma.