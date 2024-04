Homem com o pneu do carro furado achou que o agente se referia ao filho quando disse «tire o macaco do carro»

Há 1h e 17min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde, «Cada macaco no seu galho». Macedo Fiel traz o caso a tribunal. Vive há 4 anos em Portugal com a mulher e o filho. Recentemente, quando levava o filho à escola, teve um furo no pneu do carro e foi abordado pelo militar da GNR, que o ia ajudar, mas interpretou mal quando o agente lhe pediu para tirar o macaco do carro, sentindo-se ofendido por pensar que se referia ao filho. A sua resposta agressiva resultou num processo criminal por ofensas à autoridade. Macedo hoje está arrependido e pede ao tribunal que possa reverter o processo.