Há 2h e 33min

No «Dois às 10», a repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de um homem que atacou a irmã com uma foice, por causa de terreno, e põe termo à vida em linha de comboio. O homem, de 78 anos, dizia que a irmã o enganava e que o terreno era dele. A mulher, de 85 anos, foi salva por vizinhos.