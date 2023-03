Há 2h e 57min

No «Dois às 10», ficamos a par do caso de um homem que assassinou o próprio irmão à facada, em Pernes. Entrevistámos o adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Pernes e o padrinho da vítima, que dão mais detalhes sobre o sucedido. A advogada Patrícia Cipriano fala da pena de prisão do agressor.