Hoje às 11:34

No «Dois às 10», ficamos a par de um caso de um homem que entrou num café com o carro e atropelou 5 pessoas, em Monforte. Veja as imagens arrepiantes. O repórter Amílcar Matos encontra-se no local e dá-nos todos os detalhes do sucedido. O suspeito invadiu o café e atropelou as pessoas de forma intencional.